Saelemaekers | Siamo partiti da buone basi e siamo contenti Allegri? Mi ha chiamato e…

Pianetamilan.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervistato in esclusiva dai microfoni di Sport Mediaset, Alexis Saelemaekers ha speso alcune parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

saelemaekers siamo partiti da buone basi e siamo contenti allegri mi ha chiamato e8230

© Pianetamilan.it - Saelemaekers: “Siamo partiti da buone basi e siamo contenti. Allegri? Mi ha chiamato e…”

News recenti che potrebbero piacerti

saelemaekers siamo partiti buoneSaelemaekers: “Vedo analogie con l’anno dello scudetto. E con Allegri…” - "Penso che quest'anno stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan", ha detto Alexis Saelemaekers a Sportmediaset ... Lo riporta msn.com

saelemaekers siamo partiti buoneCertezza Saelemaekers: "Milan a vita? Amo questo club. Allegri, che fiducia" - A pochi giorni dalla sfida contro il Parma, il giocatore del Milan Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per parlare. Riporta tuttomercatoweb.com

saelemaekers siamo partiti buoneSaelemaekers a Mediaset: "Stiamo vedendo di nuovo la vera faccia del Milan. Non posso nascondere il mio amore per questo club" - Alexis Saelemaekers è uno dei grandi protagonisti dell'ottimo inizio di stagione del Milan: il belga, dopo due anni in prestito tra Bologna e Roma, è tornato ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Saelemaekers Siamo Partiti Buone