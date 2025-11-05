Sacchi consiglia l’Inter | In Champions è ancora un gradino sotto le big ma non deve perdere di vista il campionato! Vincere oggi sarebbe fondamentale per un motivo

Inter News 24 L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, analizza il momento dell’Inter in vista del match di oggi contro il Kairat Almaty. Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così del momento dell’Inter, attesa oggi dalla sfida in Champions League contro il Kairat Almaty. VINCERLE TUTTE E 4 – « Vorrebbe dire chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi e sarebbe fondamentale per poter gestire con calma e raziocinio le altre competizioni. E poi quattro vittorie in quattro partite di Champions è sempre un curriculum che, esibito agli avversari, mette paura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sacchi consiglia l’Inter: «In Champions è ancora un gradino sotto le big, ma non deve perdere di vista il campionato! Vincere oggi sarebbe fondamentale per un motivo»

