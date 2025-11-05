Sabatini | Stravedo per Chivu ma c’è una cosa che non mi è piaciuta Vi spiego

Inter News 24 Le parole di Sandro Sabatini, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Sandro Sabatini ha parlato a Cose Scomode del momento dell’ Inter. IL GIALLO A BISSECK – Sul fatto che su Bisseck tutti gli arbitri abbiano detto la stessa cosa e per il fatto dei parametri, boh, io non lo so. Si dice che su quella palla ci arriva prima Sucic, ma chi l’ha detto? Non va in direzione della porta perché quello è cascato: fatelo correre che magari la raddrizza immediatamente quella palla. Io stravedo per Chivu, ma che faccia le esultanze come i giocatori non mi piace per niente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini: «Stravedo per Chivu, ma c’è una cosa che non mi è piaciuta. Vi spiego»

