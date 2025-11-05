Sabalenka impazzisce contro il coach che esce dallo stadio | Ho esagerato non so dove sia

La numero uno al mondo protagonista di un duro sfogo contro il coach Anton Dubrov alle WTA Finals: gesto plateale, scuse pubbliche e un mea culpa in diretta dopo la lite di Riyadh. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

# ***La febbre non ferma il cuore di Jasmine*** *Oggi leggendo la fonte *Tuttosport* a firma di Gianluca Strocchi, che dice che una Jasmine Paolini debilitata dall’influenza ha ceduto con onore ad Aryna Sabalenka nel suo esordio alle WTA Finals di Riad, ma - facebook.com Vai su Facebook

Sabalenka impazzisce contro il coach che esce dallo stadio: “Ho esagerato, non so dove sia” - La numero uno al mondo protagonista di un duro sfogo contro il coach Anton Dubrov alle WTA Finals: gesto plateale, scuse pubbliche e un mea culpa in diretta ... Scrive fanpage.it

Sabalenka allontana il suo coach dal box e vince: "Mi dispiace, ero molto stressata" - Episodio curioso durante il terzo set, con la bielorussa che si è sfogata contro l'allenatore. Lo riporta tennisworlditalia.com

Raducanu richiamata dall’arbitro a Cincinnati: contro Sabalenka scopre una regola che non conosceva - Durante il match perso con Sabalenka a Cincinnati, la britannica è stata richiamata dalla giudice di sedia per un dialogo ravvicinato con il coach Roig. Secondo fanpage.it