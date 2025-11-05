SSiro a Inter e Milan Procura indaga

13.30 San Siro passa a Inter e Milan, ma la Procura indaga per "turbativa d'asta". La firma del rogito fa seguito alla delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale il 29 settembre. Stadio e aree vendute a 197 milioni di euro. Ma sulla compravendita s'indaga: i Pm hanno ascoltato Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri, Giovanni Polizzi.E il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato "Sì Meazza",che rivelò a Sala che con altri operatori dello spettacolo aveva un'offerta,ma non partecipò al bando comunale per tempi troppo stretti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

