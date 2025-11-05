Russia | Shoigu ' monitoriamo attentamente i nuovi paesi Nato ai nostri confini'

Mosca, 5 nov. (Adnkronos) - La Russia sta monitorando attentamente i nuovi stati membri della Nato in prossimità dei suoi confini. Lo ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, ai giornalisti dopo la 13a riunione dei Segretari del Consiglio di Sicurezza della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi). "Come potete vedere - ha detto - l'Europa si sta armando in modo piuttosto attivo. Vari eventi si stanno verificando al confine bielorusso. A volte viene chiuso, altre aperto. Lo stesso vale per le dichiarazioni di vari politici europei su Kaliningrad e il Mar Baltico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

