Russia Putin replica a Trump | Ha dato mandato di avviare test nucleari se gli Usa li effettuano

La volontà degli Stati Uniti annunciata il 30 ottobre da Donald Trump di riprendere i “ test nucleari ” dispiega le sue prime conseguenze. In una riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza nazionale, Vladimir Putin ha dato mandato al governo e ai servizi di intelligence di “ raccogliere informazioni ” su quello che stanno facendo gli Usa in questo campo e di “presentare proposte concordate sull’ eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari” se gli Usa dovessero avviarli. La Russia, ha sottolineato Putin secondo quanto riferito dal Cremlino, “ha sempre rispettato rigorosamente e continua a rispettare gli impegni del Trattato sulla proibizione completa degli esperimenti nucleari, e non abbiamo piani di ritirarci da tali impegni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

