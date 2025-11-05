Russia Putin dà mandato per eventuali test nucleari

Il presidente russo Vladimir Putin ha dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili, di presentare proposte sulla possibilità di preparare test di armi nucleari. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass. "Incarico il ministero degli Affari Esteri, il ministero della Difesa, i servizi speciali e le agenzie civili competenti di fare tutto il possibile per raccogliere ulteriori informazioni su questo argomento, analizzarle a livello di Consiglio di sicurezza e presentare proposte coordinate sul possibile avvio dei lavori per preparare i test nucleari. Procediamo da lì.

