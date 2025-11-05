Run - il Festival che fugge dal Centro presenta Ulisse e le donne
Il Teatro Hamlet APS presenta il progetto “ Run - il Festival che fugge dal Centro ” con la Direzione Artistica di Gina Merulla.Il 9 novembre sarà presentato lo spettacolo “Ulisse e le donne”, adattamento dall’Odissea di Laura De Marchi, con la regia di Laura De Marchi e con Rocco Ciarmoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
