Run - il Festival che fugge dal Centro presenta Ulisse e le donne

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Hamlet APS presenta il progetto “ Run - il Festival che fugge dal Centro ” con la Direzione Artistica di Gina Merulla.Il 9 novembre sarà presentato lo spettacolo “Ulisse e le donne”, adattamento dall’Odissea di Laura De Marchi, con la regia di Laura De Marchi e con Rocco Ciarmoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Fugge all’alt: inseguito per le vie del centro - Inseguito dai carabinieri per le vie del centro di Civitanova, è finito nei guai un 50enne. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Run Festival Fugge Centro