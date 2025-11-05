Rugby serie C | il Vasari affonda Scandicci 36-14 Ottima prestazione per Ceccarelli e compagni

Se dopo l’ottimo esordio contro il Molon Labe il Vasari Arezzo Rugby cercava conferme si può dire che la missione è stata compiuta. I gialloblù – nell’ultima sfida casalinga valevole per il campionato di serie C – contro Scandicci vincono con un netto 36-14 ma soprattutto hanno avuto la meglio contro una diretta concorrente. E dire che i fiorentini si sono presentati con alcuni importanti innesti, andando a dare problemi soprattutto in mischia ordinata. Il Vasari però è stato attento e veloce, ma soprattutto ha retto l’urto nella propria manovra difensiva passando in vantaggio già dopo pochi minuti con la meta trasformata da Ceccarelli, la prima di una lunga serie viste quelle a referto dai vari Mariottini e Gebbia, oltre a Gebbia autore dell’unica meta messa a segno nella ripresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

