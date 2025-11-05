Il mese di novembre si preannuncia come un banco di prova cruciale per l’Italrugby di Gonzalo Quesada. Le sfide in arrivo contro due colossi dell’emisfero sud, l’ Australia e il Sudafrica (Campioni del Mondo in carica), rappresentano non solo test di prestigio, ma vere e proprie cartine tornasole per misurare l’effettivo progresso del XV azzurro. Dopo segnali incoraggianti ma ancora altalenanti, soprattutto nel Sei Nazioni, è di fronte a queste potenze che l’Italia è chiamata a dimostrare se il tanto agognato “salto di qualità” sia finalmente alla sua portata. Una vittoria o una sconfitta onorevole contro i Wallabies e gli Springboks avrebbero un peso specifico enorme sul morale e sulla percezione esterna della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Italia chiamata alle severe prove Australia e Sudafrica per valutare un reale salto di qualità