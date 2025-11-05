Rugby Italia chiamata alle severe prove Australia e Sudafrica per valutare un reale salto di qualità
Il mese di novembre si preannuncia come un banco di prova cruciale per l’Italrugby di Gonzalo Quesada. Le sfide in arrivo contro due colossi dell’emisfero sud, l’ Australia e il Sudafrica (Campioni del Mondo in carica), rappresentano non solo test di prestigio, ma vere e proprie cartine tornasole per misurare l’effettivo progresso del XV azzurro. Dopo segnali incoraggianti ma ancora altalenanti, soprattutto nel Sei Nazioni, è di fronte a queste potenze che l’Italia è chiamata a dimostrare se il tanto agognato “salto di qualità” sia finalmente alla sua portata. Una vittoria o una sconfitta onorevole contro i Wallabies e gli Springboks avrebbero un peso specifico enorme sul morale e sulla percezione esterna della squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
