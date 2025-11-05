Rugby Favretto | Il rugby è la mia casa ma anche fuori dal campo amo costruire e creare

Riccardo Favretto è uno di quei giocatori che incarnano perfettamente il rugby moderno: seconda linea, flanker o numero 8 con la stessa naturalezza, un vero utility forward come lui stesso si definisce. Dopo anni segnati dagli infortuni, il talento del Benetton Treviso è tornato protagonista, con l’obiettivo di conquistarsi un posto fisso in Nazionale in vista della sfida contro l’Australia. “Sento la fiducia del gruppo e degli allenatori, stiamo lavorando bene e l’aria è quella giusta. Arriveremo all’Australia sapendo che nessuno è superiore per diritto divino: tutto si decide in quegli 80 minuti”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Favretto: “Il rugby è la mia casa, ma anche fuori dal campo amo costruire e creare”

