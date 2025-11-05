rubicone al top successo a ferrara

Prestazione maiuscola della Sab Group Rubicone in Volley, che nel campionato di volley maschile di serie B ha conquistato l’intera posta in palio nella difficile trasferta di Ferrara superando la Cavallino 4 Torri con un netto 3-0 (20-25 – 24-26 – 17-25). I sammauresi hanno mostrato grande determinazione e concentrazione, imponendosi grazie a un gioco ordinato e aggressivo, fondato su battuta e muro, veri punti di forza del match. La partita. Coach Mascetti inizia con Gherardi in regia, Mazzotti opposto, Morrone e Nori al centro, Bellomo e Rossatti in posto 4, Ferraro libero. I gialloblù partono subito forte, trascinati da capitan Nori e da un ispirato Gherardi in regia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

