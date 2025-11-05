Rubavano in ville del Nord Italia | arrestati i responsabili di 13 furti

I carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone hanno rintracciato e arrestato due cittadini albanesi, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone, in quanto ritenuti responsabili di 13 furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2024 nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. L’indagine ha permesso di ricostruire l’attività di una banda specializzata in furti in abitazioni isolate. Altri due complici sarebbero al momento irreperibili e sono ricercati.     Gli arrestati dovranno rispondere anche di ricettazione di auto rubate, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

