Rovine | la spiegazione del finale del film horror

Rovine è un film horror del 2008 tratto dall’omonimo romanzo di Scott Smith, che ne cura anche la sceneggiatura. Il film appartiene a quel filone di survival-horror ambientati lontano dalla civiltà, dove un gruppo di protagonisti giovani e impreparati viene improvvisamente catapultato in una situazione senza via d’uscita. Non è un horror di mostri tradizionali o di fantasmi, ma una storia incentrata sull’orrore biologico e psicologico, dove l’elemento soprannaturale si intreccia con un senso di fatalismo e isolamento totale. Ciò che distingue Rovine da molti titoli simili è la scelta di un antagonista inusuale e quasi astratto: la natura stessa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it