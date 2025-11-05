Rovine 2008 come finisce | spiegazione finale film e alternativo

Rovine è un film del 2008, diretto da Carter Smith, che va in onda su Rai 4 il 5 novembre 2025 alle ore 21.20 e il 9 novembre alle ore 22.55. La trama della pellicola survival-horror è tratta dal romanzo di Scott B. Smith e vede protagonista un gruppo di amici che va in vacanza in Messico. Qui decide di avventurarsi nella giungla in modo di visitare un antico Sito Maya, che non si trova sulle mappe. Il luogo che appare abbandonato nasconde un grande segreto e non permette a nessuno di fuggire di lì. Dunque, gli amici si ritrovano a lottare per sopravvivere e per riuscire a tornare a casa. Rovine film: riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

