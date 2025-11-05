RovigoMeloni | Difesa sempre legittima

14.45 "La difesa è sempre legittima". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commentando il caso del proprietario di un immobile a Rovigo che ha ferito un ladro durante una tentata rapina in casa sua e non è indagato in base alle nuove norme. La premier allega l'immagine di un articolo del Corriere del Veneto, con il titolo: "Rovigo, spara al ladro nella villa ma non è indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

