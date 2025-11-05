Rovigo spara al ladro nella villa Lo ferisce ma non è indagato grazie alle nuove norme Meloni | La difesa è sempre legittima

Stava subendo il secondo tentativo di furto in casa, la sera del 3 novembre, così un 68enne della frazione di Grignano, nel comune di Rovigo, non ha esitato a sparare verso il gruppo di ladri, colpendone uno. Il malvivente, a volto coperto, è rimasto ferito dal colpo di una pistola, regolarmente detenuta, ma è riuscito a fuggire con i suoi complici. Al momento sul caso la Procura di Rovigo procede contro ignoti per « tentata rapina aggravata dall’essere gli autori armati, travisati, per aver commesso i fatti all’interno di un luogo di abitazione, per essere in più persone riunite». Secondo quanto riporta l’Ansa l’uomo non risulta indagato in base alla nuova legge sulla legittima difesa. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ladri in casa a Rovigo, l'anziano li vede e spara: caccia a uno dei tre malviventi. Ferito uno dei banditi - facebook.com Vai su Facebook

Rovigo, i ladri fanno irruzione nella sua villa in campagna: il proprietario spara e ne ferisce uno - X Vai su X

Rovigo, spara al ladro in villa ma non è indagato. Meloni: "Difesa è sempre legittima" - La procura escluderebbe indagini a carico dell'anziano per eccesso di legittima difesa, essendo lo sparo avvenuto all'interno dell'abitazione ... msn.com scrive

Ladri entrano nella sua villa a Rovigo, proprietario spara ma non è indagato. Meloni: “Difesa sempre legittima” - A Rovigo un 68enne ha sparato a un ladro entrato nella sua villa, ferendolo e costringendolo alla fuga. Da fanpage.it

Rovigo, spara al ladro nella villa ma non è indagato grazie alle nuove norme. Meloni: «Difesa sempre legittima» - Grignano, il padrone di casa ha aperto il fuoco ferendo uno degli intrusi: era il secondo tentativo di furto. Segnala msn.com