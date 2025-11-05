Rovigo spara al ladro in villa ma non è indagato Meloni | Difesa è sempre legittima

(Adnkronos) – "La difesa è sempre legittima". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il caso di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa. In particolare, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

