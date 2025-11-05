Rovigo spara ai ladri in casa ma non viene indagato Meloni | La difesa è sempre legittima

Affaritaliani.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A sparare un anziano che si è ritrovato dentro la sua abitazione, non per la prima volta, un gruppo di rapinatori, armati e a volto coperto. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

rovigo spara ai ladri in casa ma non viene indagato meloni la difesa 232 sempre legittima

© Affaritaliani.it - Rovigo, spara ai ladri in casa ma non viene indagato. Meloni: "La difesa è sempre legittima”

