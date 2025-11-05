Rovigo spara ai ladri che si erano introdotti nella sua casa armati Meloni | La difesa è sempre legittima

“La difesa è sempre legittima”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il caso di Rovigo, dove un uomo, non indagato grazie alle nuove norme sulla legittima difesa, ha sparato al ladro che si era introdotto nella sua villa. I fatti. In particolare, la tentata rapina aggravata che ha portato al ferimento di un rapinatore a cui fa riferimento la premier è avvenuta lunedì scorso, 3 novembre, verso le 18.30 a Grignano Polesine, in provincia di Rovigo. A sparare un anziano che si è ritrovato dentro casa, non per la prima volta, una banda di rapinatori, armati e a volto coperto. L’uomo, sentendo dei rumori provenire da un’altra zona della casa, ha imbracciato il suo fucile e ha sparato per mettere in fuga i banditi, colpendone uno soltanto di striscio, stando alla scarsa quantità di sangue rilevata dalla Polizia scientifica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rovigo, spara ai ladri che si erano introdotti nella sua casa armati. Meloni: “La difesa è sempre legittima”

