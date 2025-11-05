Rottamazione | se salti la rata sconti persi e riscossione al via
La scadenza non è un promemoria sul calendario: è il momento in cui ognuno misura la propria promessa con il Fisco. Tra la Rottamazione quater in corso e la Rottamazione quinquies alle porte, il tema della decadenza entra nel vissuto di imprese e famiglie, imponendo scelte nette e tempi stretti per non perdere benefici costruiti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
