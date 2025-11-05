Rotatoria aree verdi e aiuole | Verdello si rifà il look con il bando Strade verdi A Treviglio sfuma il contributo da mezzo milione

E’ Verdello l’unico comune della Bassa bergamasca ad aggiudicarsi il bando regionale “ Strade verdi ” di Regione Lombardia, che mette a disposizione 10 milioni di euro per riqualificare strade e spazi pubblici in chiave sostenibile. Su 135 domande presentate, sono stati selezionati 22 progetti comunali in tutta la regione, cinque dei quali in provincia di Bergamo: oltre a Verdello, figurano Villa di Serio, Albino, Curno e Bergamo. Il contributo ammonta a 500mila euro e riguarda la riqualificazione urbana della ex Statale 42 (via Papa Giovanni XXIII), nel tratto compreso tra il semaforo all’altezza del municipio e la zona delle Poste. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rotatoria, aree verdi e aiuole: Verdello si rifà il look con il bando “Strade verdi”. A Treviglio sfuma il contributo da mezzo milione

