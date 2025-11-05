rotary club arezzo ieri la visita del governatore distrettuale

Arezzo, 5 novembre 2025 – Ieri sera, 4 novembre, il Rotary Club Arezzo ha vissuto la serata in cui s i è celebrata la visita annuale del Governatore Distretto 2071, Giorgio Odello. Durante il suo intervento, il Governatore ha sottolineato la sua missione di supporto ai 77 Club del Distretto, in linea con il motto dell’annata 2025, “Uniti per fare del Bene” e di fronte ad una sala gremita da moltissimi soci del Club service aretino ha fatto un’analisi proprio del significato di essere rotariani, “sia nel Club ma soprattutto a servizio dei bisogni della società e del territorio sia a livello locale che nazionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

