Rotary Club Arezzo ieri la visita del Governatore Distrettuale
Arezzo, 5 novembre 2025 – Ieri sera, 4 novembre, il Rotary Club Arezzo ha vissuto la serata in cui s i è celebrata la visita annuale del Governatore Distretto 2071, Giorgio Odello. Durante il suo intervento, il Governatore ha sottolineato la sua missione di supporto ai 77 Club del Distretto, in linea con il motto dell’annata 2025, “Uniti per fare del Bene” e di fronte ad una sala gremita da moltissimi soci del Club service aretino ha fatto un’analisi proprio del significato di essere rotariani, “sia nel Club ma soprattutto a servizio dei bisogni della società e del territorio sia a livello locale che nazionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Croce Rossa Italiana e Rotary Club Trapani Birgi Mozia hanno unito le forze in due giornate dedicate alla salute pubblica e alla prevenzione dell’osteoporosi e dell’Alzheimer. Le #Crocerossine e i Volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Trapani, in ef - facebook.com Vai su Facebook
I volontari soci del Rotary Club Arezzo ieri in servizio alla Mensa Caritas - Arezzo, 11 dicembre 2024 – “Un momento importante e emozionante di condivisione e dialogo che qui viviamo ormai spesso con grande soddisfazione”. Segnala lanazione.it
Rotary club: Concerto di Inizio Anno in favore della Caritas diocesana - Arezzo, 4 gennaio 2025 – Il tradizionale “Concerto di Inizio Anno”, organizzato dai Rotary Club Arezzo e Arezzo Est, insieme ai Rotary club dell’Area Etruria e ai due Club Inner Wheel di Arezzo, ha ... Secondo lanazione.it