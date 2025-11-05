Rossano Veneto fermato di notte con una carta d’identità falsa e un coltello nel borsello | arrestato 22enne

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cittadino moldavo arrestato a Rossano Veneto per possesso e utilizzo di documento falso durante un controllo notturno della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

rossano veneto fermato di notte con una carta d8217identit224 falsa e un coltello nel borsello arrestato 22enne

© Notizie.virgilio.it - Rossano Veneto, fermato di notte con una carta d’identità falsa e un coltello nel borsello: arrestato 22enne

Contenuti che potrebbero interessarti

rossano veneto fermato notteRossano Veneto, fermato di notte con una carta d’identità falsa e un coltello nel borsello: arrestato 22enne - Cittadino moldavo arrestato a Rossano Veneto per possesso e utilizzo di documento falso durante un controllo notturno della Polizia. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Rossano Veneto Fermato Notte