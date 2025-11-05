Rosa Volpe si insedia alla guida della Procura di Firenze

Firenzetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosa Volpe, ex procuratore generale di Salerno, è ufficialmente la nuova guida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Subentra a Filippo Spiezia e segna un passaggio storico: è la prima donna a ricoprire questo ruolo nel capoluogo toscano.L’insediamento, come riportato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

