Roncole Verdi si ribaltano con l’auto | elisoccorso in volo
Brutto incidente a Roncole Verdi, nei pressi di Busseto in strada Carretta, all'incrocio con la Sp 91. Per cause in corso d'accertamento, un'auto con a bordo due passeggeri è finita in una scarpata con le ruote all'aria. Feriti in modo piuttosto grave conducente e passeggero. Uno dei due è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
