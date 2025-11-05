Ronaldo | Essere il primo calciatore miliardario era il mio obiettivo ho comprato un aereo perché non sono normale

Ilnapolista.it | 5 nov 2025

Cristiano Ronaldo ha rilasciato delle dichiarazioni a Piers Morgan, probabilmente l’intervistatore più famoso del mondo. L’attaccante portoghese dell’Al Nassr l’ha definita l’intervista più personale fatta nella sua carriera. L’intervista a Ronaldo. Sul Manchester United in declino: «Il Manchester United, in questo momento, non ha una struttura. Spero che cambi questa cosa in futuro, perché il potenziale del club è incredibile, è uno dei club più importanti del secolo. Non sono su una buona strada. Devono cambiare e non riguarda solo l’allenatore e i giocatori. Amorim sta facendo del suo meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

