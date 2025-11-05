Rombano i motori delle Ferrari Challenge | presentati i dettagli del primo Grand Prix del Salento

Lecceprima.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTRIGNANO DEL CAPO – E’ ormai pronto ad alzarsi il sipario sulla prima storica edizione de “Il Grand Prix del Salento”, in programma dal 7 al 9 novembre sul circuito cittadino di Leuca.Ieri mattina sono stati rivelati tutti i dettagli della kermesse motorisitica nella conferenza stampa di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ferrari Challenge trofeo Pirelli Europe, a Morrow la pole - Stanno entrando nel vivo le 'Finali Mondiali Ferrari' l'evento che ogni anno ospita a fine stagione tutti i partecipanti al Ferrari Challenge trofeo Pirelli e coppa Shell, i campionati monomarca del C ... Scrive ansa.it

rombano motori ferrari challengeFinali Mondiali Ferrari Challenge: in pole Scarpetta, Gostner, Acosta e Sandmann - Le Finali Mondiali del Ferrari Challenge hanno visto le griglie decise attraverso tre sessioni di qualifica. Segnala msn.com

‘Modena cento ore’, rombano i motori - Il rombo dei motori storici invaderà la città venerdì 10 ottobre, quando le vie del centro e l’Autodromo diventeranno palcoscenico di un evento unico: la ‘Modena cento ore’. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rombano Motori Ferrari Challenge