Romano di Lombardia lutto in Comune per la scomparsa dell’assessore Cristina Bergamo

È scomparsa all’età di 64 anni Maria Cristina Bergamo, assessora alle Politiche Sociali, all’Educazione, alla Famiglia e alle Pari Opportunità del Comune di Romano di Lombardia. La notizia della sua morte, avvenuta dopo aver lottato alcuni mesi contro una grave malattia, ha scosso profondamente l’amministrazione comunale e l’intera comunità. “Con profondo dolore l’amministrazione comunale annuncia la scomparsa dell’assessore Bergamo. Il sindaco Gianfranco Gafforelli, l’amministrazione, l’intero consiglio comunale, il segretario e tutto il personale si stringono intorno al marito Giuliano, alle figlie Michela e Carlotta e a tutti i familiari – si legge nella nota diramata dal Comune -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Romano di Lombardia, lutto in Comune per la scomparsa dell’assessore Cristina Bergamo

