Romano di Lombardia addio a Cristina Bergamo assessora alle Politiche Sociali
Romano di Lombardia (Bergamo) – È deceduta all'età di 64 anni Cristina Bergamo, l'assessora alle Politiche Sociali, all'Educazione, alla Famiglia e alle Pari Opportunità del Comune di Romano di Lombardia, nella Bergamasca. Una carica che Bergamo - militante di Forza Italia in passato, poi esponente di Fratelli d'Italia - aveva ricoperto anche dal 2009 al 2014 e poi dal 2024 fino a oggi. Proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Gianfranco Gafforelli ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Il funerale si terrà sabato 8 novembre alle 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
