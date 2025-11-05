Roma Zaniolo | L’addio una botta dolorosa L’esultanza all’Olimpico? Ho sbagliato
Domenica 9 novembre, alle ore 18, la Roma affronterà l’Udinese nell’undicesima giornata di Serie A e allo Stadio Olimpico tornerà da avversario Nicolò Zaniolo, che nell’ultima comparsa nella Capitale fece arrabbiare i tifosi giallorossi per una sua esultanza. Il classe ’99, che ha iniziato molto bene la stagione, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto, dove ha ripercorso alcune tappe del suo passato, a partire dalla vittoria della Conference League: “È stato incredibile. Alla vigilia sentivamo molto la partita, la Roma non vinceva da anni un titolo. Quella partita è stata il coronamento di un’intera stagione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
