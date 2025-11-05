Roma-Udinese designato Collu | un solo precedente con i giallorossi
Prima della nuova pausa per gli impegni delle nazionali, la Roma dovrà affrontare ancora due partite, la prima delle quali sarà domani, giovedì 6 novembre, nella quarta giornata della League Phase di Europa League contro i Rangers. Nel weekend si tornerà invece in campo in campionato, con l’undicesimo turno che riporterà i giallorossi a giocare davanti ai propri tifosi, ospitando l’Udinese domenica alle ore 18, per provare a tornare immediatamente alla vittoria dopo il ko di misura con il Milan. La designazione arbitrale completa. In vista della sfida contro l’Udinese, è stata ufficializzata la designazione arbitrale: all’ Olimpico toccherà a Collu dirigere il match tra giallorossi e bianconeri, mentre gli assistenti saranno Cipressa e Trinchieri, con Mucera quarto ufficiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Si ferma ancora Bailey! Il trequartista giallorosso salterà la sfida di Europa League, le sensazioni verso Roma-Udinese #Fantacalcio - X Vai su X
#Roma, infortunio per #Dybala: l'argentino salterà l'#Udinese - facebook.com Vai su Facebook
Arbitri Serie A, Zufferli per il derby di Torino. C'è Collu per Roma-Sassuolo, Napoli a Chiffi - Ufficiali le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata di campionato: il posticipo tra Inter- Da corrieredellosport.it
Verso Roma-Udinese, arbitra Collu: i precedenti - Sarà l'arbitro sardo a dirigere la gara contro i friulani di domenica alle 18 ... Lo riporta ilromanista.eu
Pisa-Roma, la moviola: Collu promosso sugli epsodi chiave - Doppietta più che positiva per Giuseppe Collu, all’11ª gara in A della sua carriera: valuta correttamente gli episodi in area di rigore, coerente il metro disciplinare, impossibile da vedere live il ... Lo riporta corrieredellosport.it