Roma-Udinese designato Collu | un solo precedente con i giallorossi

Prima della nuova pausa per gli impegni delle nazionali, la Roma dovrà affrontare ancora due partite, la prima delle quali sarà domani, giovedì 6 novembre, nella quarta giornata della League Phase di Europa League contro i Rangers. Nel weekend si tornerà invece in campo in campionato, con l’undicesimo turno che riporterà i giallorossi a giocare davanti ai propri tifosi, ospitando l’Udinese domenica alle ore 18, per provare a tornare immediatamente alla vittoria dopo il ko di misura con il Milan. La designazione arbitrale completa. In vista della sfida contro l’Udinese, è stata ufficializzata la designazione arbitrale: all’ Olimpico toccherà a Collu dirigere il match tra giallorossi e bianconeri, mentre gli assistenti saranno Cipressa e Trinchieri, con Mucera quarto ufficiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

