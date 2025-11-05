Roma Sabato 29 Novembre inaugurazione della Casa Di Giuseppe Ospiterà le famiglie di bambini in cura al Bambino Gesù
Cronache Cittadine ROMA (Luciana Vinci) – Sabato 29 Novembre dalle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della Casa Di Giuseppe, in Via Aldobrandeschi L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
