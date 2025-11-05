Roma per Bailey è un inizio di stagione maledetto | altro infortunio muscolare

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il momento difficile dell'attaccante che ha riportato in allenamento una lesione al bicipite femorale sinistro. Starà fuori almeno 20 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma per bailey 232 un inizio di stagione maledetto altro infortunio muscolare

© Gazzetta.it - Roma, per Bailey è un inizio di stagione maledetto: altro infortunio muscolare

Approfondisci con queste news

roma bailey 232 inizioRoma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si &#232; fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare - Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. Riporta calcionews24.com

Bailey infortunato, la Roma: "Sospetta lesione miotendinea". Ora ulteriori esami - L'ex Aston Villa al termine del primo allenamento ha subito un infortunio di natura muscolare, nella giornata ... Come scrive tuttosport.com

Roma in chiusura per Bailey, su Sancho apertura del Manchester United - La trattativa tra la Roma e l’Aston Villa per Leon Bailey &#232; nata il ... Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Bailey 232 Inizio