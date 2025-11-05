Roma per Bailey è un inizio di stagione maledetto | altro infortunio muscolare
Continua il momento difficile dell'attaccante che ha riportato in allenamento una lesione al bicipite femorale sinistro. Starà fuori almeno 20 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Altri problemi in attacco per Gasperini: ieri in allenamento si è fermato Leon #Bailey. Oggi si capirà meglio l'entità del problema muscolare #ASRoma @tempoweb - X Vai su X
Ferguson out per infortunio, Bailey dentro nemmeno 40' #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Roma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si è fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare - Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. Riporta calcionews24.com
Bailey infortunato, la Roma: "Sospetta lesione miotendinea". Ora ulteriori esami - L'ex Aston Villa al termine del primo allenamento ha subito un infortunio di natura muscolare, nella giornata ... Come scrive tuttosport.com
Roma in chiusura per Bailey, su Sancho apertura del Manchester United - La trattativa tra la Roma e l’Aston Villa per Leon Bailey è nata il ... Come scrive corrieredellosport.it