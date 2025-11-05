Roma oggi lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti
L'ennesima morte sul lavoro ferma la capitale. Oggi a Roma è stato proclamato lutto cittadino per Octay Stroici morto in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. In tutti gli edifici comunali le bandiere sono esposte a mezz'asta. Rinviato anche il sopralluogo previsto alla stazione Colosseo della linea C della metropolitana, che sarà riprogrammato nei prossimi giorni. Ferme anche le attività d'aula del Consiglio regionale del Lazio. I funerali si svolgeranno, invece, in Romania per volontà della famiglia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Approfondisci con queste news
Il Milan batte la Roma oggi, domenica 2 novembre. Nel big match di San Siro, i rossoneri vincono 1-0 contro la squadra di Gasperini grazie alla rete decisiva di Pavlovic nel primo tempo, su assist di uno scatenato Leao. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMil - facebook.com Vai su Facebook
Roma, oggi lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti - A Roma è stato proclamato il lutto cittadino per Octav Stroici, l’operaio morto dopo il crollo alla Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Segnala tg24.sky.it
Octav Stroici, oggi a Roma lutto cittadino per l'operaio morto nel crollo della torre dei Conti - Oggi a Roma proclamato il lutto cittadino per Octay Stroici morto in ospedale dopo essere stato estratto dalle macerie della Torre dei Conti. rainews.it scrive
Roma commossa per Octav Stroici: fiaccolata e lutto cittadino dopo il crollo della Torre dei Conti - Fiaccolata di cordoglio e lutto cittadino per l’operaio Octav Stroici: Roma riflette sulla sicurezza nei cantieri. Riporta notizie.it