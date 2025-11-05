L'ennesima morte sul lavoro ferma la capitale. Oggi a Roma è stato proclamato lutto cittadino per Octay Stroici morto in ospedale dopo essere rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. In tutti gli edifici comunali le bandiere sono esposte a mezz'asta. Rinviato anche il sopralluogo previsto alla stazione Colosseo della linea C della metropolitana, che sarà riprogrammato nei prossimi giorni. Ferme anche le attività d'aula del Consiglio regionale del Lazio. I funerali si svolgeranno, invece, in Romania per volontà della famiglia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, oggi lutto cittadino per operaio morto nel crollo torre dei Conti