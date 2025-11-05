Roma occupazioni abusive | sgomberati otto appartamenti

A Roma le forze dell’ordine hanno sgomberato otto appartamenti occupati abusivamente in via Eudo Giulioli, nel quartiere Cinecittà. L’intervento, che coinvolge in totale 19 unità abitative, segue lo sgombero dell’ex hotel Cinecittà del 2023, da cui provenivano molti degli occupanti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, occupazioni abusive: sgomberati otto appartamenti

