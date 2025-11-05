Roma incendio in una palazzina | evacuate tre famiglie

Roma, 5 novembre 2025 – Alle ore 06:45 circa di questa mattina, due squadre dei Vigili del fuoco operative con l’ausilio di un’autoscala e un’autobotte, sono intervenute in via Mattia Battistini,230 per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina di quattro. Nessuna persona è rimasta ferita, tre famiglie residenti nella struttura sono state fatte evacuare in via precauzionale. Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

