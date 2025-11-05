roma il quartiere esquilino in piazza per la chiusura di casa pound

Il quartiere Esquilino è sceso in piazza oggi per denunciare la “violenza fascista a Roma è per chiedere a gran voce la chiusura di Casa pound ”. All’appuntamento convocato davanti al teatro Brancaccio hanno risposto in tanti, da Avs al Pd, dall’arci all’ Anpi. “L’appello per la chiusura di CasaPound, noi non sappiamo più da quanto tempo l’abbiamo fatto e lo stiamo facendo”, denuncia Marina Pierlorenzi Presidente Anpi provinciale di Roma. “L’Anpi l’ha chiesto ormai da anni e non ci è stato verso ancora di ottenere nessun risultato, a fronte di sgomberi che vengono fatti in maniera estremamente pesante e anche brutale, di persone che magari hanno il problema della casa e di dove andare ad abitare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

