Roma frati notificano un avviso di sfratto a una 93enne
Giovanna ha 93 anni, vive da mezzo secolo in una casa in via Ravella 44, nel centro di Roma, di proprietà del Arciconfraternita dei santi Ambrogio e Carlo. Ancora non riesce a credere che i frati le abbiano notificato un avviso di sfratto immediato. La donna non vuole lasciare la sua casa. E ora si appella alle istituzioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
