Roma Femminile novembre ricco di impegni | mese decisivo per la Champions

Il mese di novembre è iniziato nel migliore dei modi per la Roma Femminile, che dopo la sosta è ripartita da dove aveva terminato, ovvero vincendo. Nel weekend è infatti arrivato un successo importante nella super sfida contro l’Inter, che ha permesso alle giallorosse di restare in solitaria in vetta alla classifica a punteggio pieno. Venerdì sarà nuovamente tempo di campionato, con la formazione di Rossettini che affronterà in trasferta la Fiorentina, per poi concentrarsi sul derby con la Lazio, in programma domenica 16 al Tre Fontane. Chiuderà invece il mese la gara con il Como, che precederà la sosta, dopo la quale nella Capitale si presenterà la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

