Roma ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala | quel giocatore si è fermato per un problema muscolare Tempi di recupero da valutare
Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. I tempi di recupero per il giocatore sono ancora da valutare. Momento complicato per la Roma, che deve fare i conti con una vera e propria emergenza offensiva. Gian Piero Gasperini perde un altro elemento importante in vista dei prossimi impegni. Dopo gli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Brutta tegola per la Roma, dovrà rinunciare a Paulo Dybala contro il Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Tegola #Roma, Giampiero #Gasperini perde un pezzo grosso: potrebbe saltare il #Napoli - X Vai su X
Roma, ancora una tegola per Gasperini dopo Dybala: quel giocatore si è fermato per un problema muscolare. Tempi di recupero da valutare - Roma, nuova emergenza in attacco per Gasperini: si ferma anche Leon Bailey. Si legge su calcionews24.com
Roma, tegola Dybala: c'è lesione, i tempi di recupero. Gasperini aspetta il mercato, tutto su Icardi - Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro: per quante partite la Roma e Gasperini dovranno rinunciare a Dybala. Si legge su sport.virgilio.it
Tegola Roma, che beffa per Gasperini | Questa proprio non ci voleva - L’allenatore giallorosso perde un titolarissimo: tegola importante per Gasperini in vista dei prossimi impegni ... Scrive ternananews.it