Roglic sfida la corazzata UAE | Con Evenepoel possiamo batterli

Roma, 5 novembre 2025 - Primoz Roglic e Remco Evenepoel, la strana coppia di casa Red Bull-Bora-Hansgrohe a partire dal 2026 che già incuriosisce tutti, al punto da essere molto chiacchierata: ancora una volta lo sloveno viene pungolato sulla prossima convivenza con il belga e la risposta, tanto per cambiare, non lascia spazio a futuri malintesi o a spifferi di malcontento. Le dichiarazioni di Roglic. Per il classe '89, intercettato dai microfoni di DHnet.be, l'importante sarà giocare di squadra con l'obiettivo di provare a scalfire il dominio della UAE Team Emirates-XRG. "La sfida non è tanto sapere come convivere ma più come provare a vincere un Grande Giro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roglic sfida la corazzata UAE: "Con Evenepoel possiamo batterli"

Altri contenuti sullo stesso argomento

RedBull Bora hansgrohe Roglic parla dellarrivo di Evenepoel: La sfida non è come convivere ma come vincere: - X Vai su X

Pogacar vs Vingegaard vs Roglic vs Del Toro: 8,23 km a cronometro e 32 in linea per una sfida epica ad Andorra che diventerà documentario. Chi vincerà? #ciclismo #AndorraCyclingMasters https://www.tuttobiciweb.it/article/1760170247 - facebook.com Vai su Facebook

Roglic sfida la corazzata UAE: "Con Evenepoel possiamo batterli" - Lo sloveno spera in un buon sodalizio con il belga per provare a mettere le mani su un Grande Giro. Lo riporta sport.quotidiano.net

Ciclismo, Roglic su Evenepoel: “Nessun problema nello stare in squadra con lui. Dobbiamo battere la UAE” - Primoz Roglic vuole vincere con la RedBull – BORA – hansgrohe nel 2026: o da protagonista principale o da gregario di lusso del prossimo arrivo della ... Come scrive oasport.it

PARLA ROGLIC. «DECIDERÓ ALL’ULTIMO QUANDO SMETTERE. OK L’ARRIVO DI REMCO, È SPECIALE» - Plurimedagliato, plurititolato e ora anche "pentacampeon": per la quinta volta negli ultimi sei anni, infatti, Marco Villa è il miglior tecnico italiano della stagione e si aggiudica l'Oscar tuttoBICI ... Secondo tuttobiciweb.it