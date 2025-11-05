Cambio al vertice di Sequoia, società di venture capital nella Silicon Valley e tra i primi finanziatori di giganti hi-tech come Apple, Cisco e Alphabet. Roelof Botha ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di managing partner a poco più di tre anni dalla sua nomina. Resterà come consulente e continuerà a rappresentare la società nei consigli di amministrazione delle aziende nel portafoglio. Al suo posto sono stati nominati come co-amministratori delegati Alfred Lin e Pat Grady. «Oggi è il mio turno di affidarmi alla prossima generazione», ha scritto in un post su X che accompagna il comunicato della società. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Roelof Botha lascia la guida di Sequoia Capital