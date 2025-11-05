Rocio Morales parla di Raoul Bova | Succedono tante cose brutte nella vita

Dopo mesi di silenzio, Rocío Muñoz Morales ha deciso di parlare della fine del suo matrimonio con Raoul Bova. L'attrice e conduttrice spagnola è intervenuta nel corso di una diretta Instagram con Fiorello e Fabrizio Biggio, e ha dato una lettura definitiva di quella che è stata la sua relazione con l'attore. Ricordiamo che la Morales, madre delle due figlie di Bova, è finita non volendo all'interno di una vera e propria tempesta mediatica che si è scatenata dopo la diffusione dello scandalo. Stiamo parlando, ovviamente, degli audio scambiati fra Raoul Bova e l'influencer Martina Ceretti. Le voci di crisi giravano da mesi, ma chiaramente la diffusione degli audio - che suggerivano un presunto tradimento da parte di Bova con la giovane modella - hanno portato a una rapida separazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rocio Morales parla di Raoul Bova: "Succedono tante cose brutte nella vita"

