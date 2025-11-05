Rocchi | La nostra università rimane attrattiva

Ilrestodelcarlino.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L’università di Urbino rimane attrattiva e il Dipartimento di Scienze Biomolecolari uno dei suoi punti di forza". Nonostante il calo di immatricolazioni fatto registrare a causa del “ semestre filtro “ di medicina, novità di questo anno accademico, il direttore del DISB Marco Rocchi fa il punto della situazione, in cui il dipartimento da lui presieduto, quello coi corsi più affini a medicina (scienze biologiche, biotecnologie, farmacia e CTF), regge all’onda d’urto. "Innanzitutto bisogna premettere che l’ateneo urbinate – spiega Rocchi – in Italia è un caso rarissimo: solo altri tre come noi non hanno medicina ma hanno i corsi che ne costituiscono il “piano B“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rocchi la nostra universit224 rimane attrattiva

© Ilrestodelcarlino.it - Rocchi: "La nostra università rimane attrattiva"

Altre letture consigliate

rocchi nostra universit224 rimaneRocchi: "La nostra università rimane attrattiva" - Il “semestre filtro“ di medicina per ora incide sulle immatricolazioni, ma tra qualche mese torneranno molti ragazzi esclusi ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rocchi Nostra Universit224 Rimane