"L’università di Urbino rimane attrattiva e il Dipartimento di Scienze Biomolecolari uno dei suoi punti di forza". Nonostante il calo di immatricolazioni fatto registrare a causa del “ semestre filtro “ di medicina, novità di questo anno accademico, il direttore del DISB Marco Rocchi fa il punto della situazione, in cui il dipartimento da lui presieduto, quello coi corsi più affini a medicina (scienze biologiche, biotecnologie, farmacia e CTF), regge all’onda d’urto. "Innanzitutto bisogna premettere che l’ateneo urbinate – spiega Rocchi – in Italia è un caso rarissimo: solo altri tre come noi non hanno medicina ma hanno i corsi che ne costituiscono il “piano B“. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocchi: "La nostra università rimane attrattiva"