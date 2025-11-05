Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina
Il terremoto che ha letteralmente travolto la Fiorentina negli ultimi giorni apre la strada per un prestigioso incarico per Roberto Goretti.L'ex calciatore e dirigente del Perugia è infatti ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club viola, che deve fronteggiare un avvio di campionato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Promozione per Roberto #Goretti, che sostituisce così il dimissionario Daniele #Pradè nel ruolo di ds #Spaceviola - X Vai su X
Nessun nuovo arrivo in società, almeno per ora. Dopo l’addio di Pradè, il nuovo DS della Fiorentina dovrebbe essere Roberto Goretti, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Le ultime riflessioni portano in questa direzione. D’Aversa si allontana - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Fiorentina, Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo - Attraverso un comunicato ufficiale la società gigliata ha annunciato il nuovo ds che prenderà il posto di Daniele Pradè ... Lo riporta msn.com
Fiorentina, Roberto Goretti nuovo direttore sportivo - Roberto Goretti, che dallo scorso anno era il direttore tecnico della Fiorentina, prende il posto del dimissionario Daniele Pradè ... Segnala corriere.it
Fiorentina, ufficiale la promozione di Goretti come nuovo direttore sportivo - Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina: il club viola ha scelto lui come sostituto di Pradè ... Lo riporta gianlucadimarzio.com