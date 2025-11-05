Roberto Goretti è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina

Perugiatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terremoto che ha letteralmente travolto la Fiorentina negli ultimi giorni apre la strada per un prestigioso incarico per Roberto Goretti.L'ex calciatore e dirigente del Perugia è infatti ufficialmente il nuovo direttore sportivo del club viola, che deve fronteggiare un avvio di campionato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

