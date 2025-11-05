Roberto Biasetti morto a 20 anni in un frontale tra auto | l'altra macchina era guidata da un suo amico

C'era un amico di Roberto Blasetti alla guida della Fiat Panda che si è scontrata con la sua auto poco dopo le 22 dell'altra sera a Palombara Sabina. Il 20enne è stato dimesso ieri dall'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

