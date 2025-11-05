Roberta Morise mamma per la seconda volta è nato Geremia | Un dono

“Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, con queste parole, Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini hanno annunciato la nascita del figlio sui social. La prima foto – dolcissima – mostra la manina del piccolo che stringe quelle dei suoi genitori. Per la coppia, è un periodo pieno di felicità, dopo l’arrivo del primo figlio e del matrimonio. Roberta Morise di nuovo mamma, è nato Geremia. È stato Enrico Bartolini, durante la sera del 4 novembre, a comunicare la nascita di Geremia. Per la coppia è il secondo figlio, dopo la nascita di Gianmaria a maggio del 2024. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Roberta Morise mamma per la seconda volta, è nato Geremia: “Un dono”

Argomenti simili trattati di recente

Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini - Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini. Segnala msn.com

Roberta Morise ha partorito: nato il secondo figlio avuto con lo chef Bartolini, ecco il particolare nome - Roberta Morise ha partorito: è nato il secondo figlio frutto dell’amore con il compagno Enrico Bartolini. Da gossip.it

“È nato”. La conduttrice mamma, l’annuncio di Alberto Matano: il nome scelto è una sorpresa - Un velo di mistero e tanta dolcezza hanno accompagnato le ultime ore di Roberta Morise, che è diventata mamma per la seconda volta. Riporta thesocialpost.it