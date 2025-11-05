Roberta Morise mamma bis | è nato Geremia

Lunedì 3 novembre, Roberta Morise è diventata mamma per la seconda volta, dando alla luce un maschietto: il nome del nuovo arrivato è Geremia. A dare l’annuncio della bella notizia, ieri sera, è stato il marito della showgirl originaria di Cariati, lo chef Enrico Bartolini. Il cuoco e imprenditore, che vanta nel proprio curriculum ben quindici stelle Michelin, ha condiviso la foto della manina del piccolo sopra alla sua e a quella di sua moglie. «Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme», si legge nella storia da lui postata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

